Вашингтон, 14 июля, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал экспертное сообщество не молчать о проявлениях «технологического авторитаризма» в России и Китае, выступая 13 июля на «Глобальном саммите новых технологий» в Вашингтоне.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Глава Госдепа в ходе своего выступления сравнил использование современных технологий в США и других странах. Первые якобы используют технологии во благо людей, защищая американские интересы и демократические ценности. Россия и Китай, по его утверждению, используют технологии иным способом.

«Недостаточно говорить об ужасах технологического авторитаризма, указывать на то, что страны вроде Китая и России делают. И говорить, что это неправильно и опасно, хотя это так и есть», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что экспертному сообществу необходимо создавать позитивную повестку, чтобы обеспечить безопасность граждан США.