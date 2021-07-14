Гавана, , 02:14 — REGNUM Просьбы о гуманитарном вмешательстве на Кубе, которые исходят от пользователей социальных сетей, могут привести к военной интервенции со стороны США. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес 13 июля в ходе общения с журналистами.

«Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе равнозначны просьбам о военной интервенции США», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал американскую администрацию поддержать участников массовых протестов в кубинских городах. 13 июля в канадском городе Торонто состоялась акция с требованием к властям Канады предоставить жителям Кубы доступ к продуктам питания и лекарствам.

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