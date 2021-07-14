Подгорица, , 07:26 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович по случаю Дня государственности Черногории 13 июля получил поздравления от президентов Хорватии Зорана Милановича, Республики Словения Борута Пахора и Республики Северная Македония Стево Пендаровски. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович в поздравительной открытке написал, что День государственности Черногории празднуется в очень сложные времена, когда весь мир и наша страна борются с пандемией и ее последствиями.

«Очень рад, что с каждым днем ситуация улучшается, и я верю, что мы преодолеем этот беспрецедентный вызов и дадим возможность нашим гражданам как можно скорее вернуться к обычной жизни», — подчеркнул Миланович в открытке.

Он отметил, что, по его мнению, две страны будут продолжать развивать и укреплять дружбу и сотрудничество в областях, представляющих значительный интерес.