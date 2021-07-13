Оттава, 14 июля, 2021, 01:47 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения башенного крана на стройплощадке в канадском городе Килоун (провинция Британская Колумбия), 13 июля передал телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

MichaelGaida Строительный кран

Ранее сообщалось об одной жертве происшествия. Инцидент произошел 12 июля во время подготовительных работ по демонтажу подъемного крана. Кроме того, в результате падения грузоподъемного средства пострадали еще два человека.

Число погибших может возрасти до пяти, поскольку в соседнем со стройкой здании, на которое рухнули части крана, находился человек. Его тело может быть под завалами. Проводится расследование по факту ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на одной из строительных площадок в городе Черновцы на Украине упал башенный кран. Машинист грузоподъемного средства получил травмы и был доставлен в больницу.

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