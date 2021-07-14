Киев, , 01:26 — REGNUM По меньшей мере 300 пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Украины примут участие во всеукраинской акции протеста, которая пройдёт в Киеве 14 июля. Об этом сообщило издание «Захид.нет».

Во время акции участники намерены потребовать от властей перерасчёта пенсий. Они соберутся у зданий Верховной рады Украины, правительства и под офисом президента. При этом протест ветеранов никак не связан с отставкой главы МВД Украины Арсена Авакова, отмечают украинские издания.

«Уже более трех лет, как подняли зарплату полицейским, а нам пересчете не сделали. Согласно положению «О прохождении службы», нам автоматически должны были сделать перерасчет пенсии. То есть, если полицейским поднимают зарплату, соответственно нам должны поднимать пенсию», — объяснил один из участников акции, ветеран МВД Богдан Грицак.

Отмечается, что протестующих доставляют в Киев автобусами. Так, из Львовской области в столицу Украины выдвинулась колонна из 5−6 автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Предварительно, Верховная рада утвердит его отставку 15 июля.

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