Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Бывший сенатор от американского штата Аризона, республиканец Джефф Флейк выдвинут кандидатом на пост посла США в Турции решением главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 13 июля экс-законодатель сообщил на сайте Medium.

В пресс-службе администрации Соединенных Штатов подтвердили эту информацию. Экс-сенатор также написал о том, что отношения Анкары и Вашингтона имеют «стратегическую важность».

Кандидатуру Флейка должен будет рассмотреть Сенат Конгресса США. Ранее он несколько раз высказывал критические замечания в адрес своего однопартийца, 45-го американского президента Дональда Трампа. Кроме того, в 2020 году Флейк выступил в поддержку демократа Байдена на выборах главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Сенат США утвердил экс-сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Джен Истерли на посту главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA), которое входит в структуру американского министерства внутренней безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Пост главы агентства по кибербезопасности США заняла экс-сотрудница АНБ