14 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили победу партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах в Молдавии.

Елизавета Коробова, , 08:21 — REGNUM Победа на парламентских выборах в Молдавии проевропейской партии «Действие и солидарность», которую основала нынешний президент республики Майя Санду, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 14 июля в социальной сети Facebook.

Выборы в Молдавии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну понятно вечное желание маленьких стран, в силу того, что они маленькие, искать более богатого покровителя. Непонятно желание больших типа Украины не строить свою, независимую страну», — пишет Людмила П.

Многие пользователи предрекают, что выбор молдавского народа оказался ошибочным и деятельность этой политической силы приведёт страну к экономической катастрофе.

«Ну вот, еще одна тётка прозападная будет страну в нищету тащить. Надо же как-то отрабатывать те деньги, которые вложили в неё во время учёбы в Америке. Жалко Молдавию, страна совсем бедная», — считает Раиса Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что перед глазами Молдавии уже есть очевидные примеры соседей, которые не стали более счастливыми после соприкосновения с Европой.

«Молдоване разве не видят, что Болгария, Украина и многие другие, которые смотрели на Запад, умирают. Или думают, что умнее? Чёрта не перехитрить!» — считает Stoyan T.

Президент Молдавии Майя Санду (сс) European People's Party

Часть людей считает, что экономического рывка в Молдавии от взаимодействия с ЕС не произойдёт, ведь сейчас Европейский союз испытывает сильные экономические трудности.

«На Западе деньги закончились. Никого содержать просто так они уже не будут. Так что давайте, молдаване, пеняйте теперь на себя, а не на Запад или на Восток», — обращается Olga I.

Ряд пользователей указывают на то, что Российской Федерации пора расстаться с Молдавией, которая раз за разом отдаляется от нашей страны. Без помощи со стороны России молдавский народ может прозреть и, быть может, только тогда он осознает, что потерял.

«России пора перестать завоёвывать расположение этих стран, это касается и Украины тоже. А то они ещё возомнят, что Россия прямо без них не может. Россия может, а вот они без России пусть постараются выжить. Поставить всё на коммерческие рельсы и разговор короткий», — предлагает Лариса П.

Парламент Молдавии (сс) Max0697

Отдельные комментаторы напоминают, что Россия и сама не может слезть с западного крючка, поэтому нечего пенять на своих соседей, которые делают выбор в пользу Европы.

«Запад смотрит на Молдавию алчно, разжигая эгоизм тамошних жителей капиталистическим нарративом, предварительно отоварив этим же Россию, которой хватает сил теперь только на себя смотреть, однако при этом подкармливая Запад, который алчно разжигает эгоизм жителей новых осваиваемых территорий капиталистическим нарративом», — написала Rustam S.

Напомним, 12 июля на парламентских выборах в Молдавии победила проевропейская партия «Действие и солидарность», которую основала нынешний президент республики Майя Санду.