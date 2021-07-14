Минск, , 00:26 — REGNUM Националистическое и русофобское белорусское издание «Наша Нива» прекращает свою деятельность в постсоветской республике из-за опасности, исходящей от белорусских властей. Об этом 13 июля заявила директор издания Анастасия Ровдо.

По её словам, деятельность в Белоруссии решено свернуть. Редакционные задания выполняют только те, кто остался за рубежом. Оставшимся в Белоруссии предложено уехать.

«Мы немного перегруппировались», — сообщила Ровдо.

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Оценивая белорусские реалии, она подчеркнула: «Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идёшь в тюрьму под уголовную статью».

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