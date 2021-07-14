14 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 01:01 — REGNUM Два источника в правительстве США идентифицировали обвиняемого в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза как 55-летнего Джозефа Винсента из Флориды. Он является бывшим информатором Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«После убийства президента Моиза подозреваемый обратился к своим знакомым в DEA. Сотрудник DEA, направленный на Гаити, призвал подозреваемого сдаться местным властям и вместе с сотрудником Госдепартамента США предоставил информацию правительству Гаити, которое помогло сдать и арестовать подозреваемого и еще одного человека», — сообщили источники в DFA для Fox News.

Жовенель Моиз Office of U.S. Ambassador to U.N

Винсент и второй американец гаитянского происхождения, Джеймс Солаж 35 лет, сказали следователям, что их наняли в качестве переводчиков в команду из 26 колумбийцев. Третий американец гаитянского происхождения, Кристиан Эммануэль Санон, был арестован в воскресенье 11 июля. Есть основания полагать, что именно он организовал нападение.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Официальный представитель DEA говорит, что подозреваемый работал с агентством в прошлом, но не действовал от его имени во время нападения: ведь все знают, что агенты США, которые пытались сместить самого президента США, не посмели бы вмешиваться в работу страны третьего мира», — пишет holdthesausage.

«Эта команда была слишком большой для отряда убийц. 26 бывших солдат с парнем на побегушках, который хотел захватить контроль над страной. Не похоже, что у них был план побега или они хотя бы хорошо подумали об этом. Просто слишком много людей», — считает twoballcane3.0.

Убийцы Цитата из к/ф «Отряд спасения». Реж. Мартин Кунерт. 1998. США

«Я думаю, что мы замешаны в этом больше, чем кажется на первый взгляд. Но мы, вероятно, никогда не узнаем», — предполагает REa888.

«Американцы скучают по четырехлетнему перерыву, когда наше правительство не втягивало нас в иностранные дела и коррупцию. К сожалению, эти дни вернулись», — отмечает 11b1p_lrs.

«Знакомая история. Помните, как президент Панамы работал на ЦРУ, а потом вдруг перестал. В США много теневых агентств», — напоминает Charles73.

«Администрация Байдена и федеральное правительство по уши погрязли в этом. В любом случае, пришло время заняться этими федералами, которые своими тайными незаконными действиями угрожают нашей свободе и свободолюбию», — считает flswingvote502.

«Если офис DEA знал этого человека, то общественность имеет право знать, как и почему. Похоже, что этот наемник работал на них в то или иное время», — указывает Animosque.

«Удачи в попытках выжать честность из этого правительства!» — отвечает Tinkertoy.

«Интересно, что так много ужасных вещей очень тесно связано с нашим правительством…» — подчеркивает firstnlast.

«Президент Гаити отказался от вакцин (уколов), и тогда его убивают в результате заговора, возглавляемого американскими информаторами. Какое совпадение», — пишет JonathanLB.

Жовенель Моиз и Майк Помпео U.S. Department of State

Напомним, 7 июля неизвестные боевики напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, в результате чего глава государства погиб от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты категорически отрицают свою причастность к убийству Моиза.

«Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

При этом он отметил, что США могут оказать Гаити военную помощь после убийства гаитянского президента.