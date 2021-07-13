Москва, , 23:41 — REGNUM Украинский закон «О коренных народах» объявил русских людей на территории исторической России пришлыми, сообщил 13 июля президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах написания статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Это событие стало одним из поводов для появления этой статьи, пояснил российский президент.

«Русские люди на территории исторической России объявляются пришлыми и начинается их выдавливание. Вот что происходит», — заявил Владимир Путин.

«Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под обними лозунгами, а потом перекрашиваются как хамелеоны и защищают совершенно другие интересы, не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти», — заявил президент России.

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