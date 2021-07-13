Санкт-Петербург, , 23:26 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии многое даёт обеим странам, сообщил 13 июля журналистам президент РФ Владимир Путин.

Россия и Белоруссия Mil.ru

По итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин напомнил, что Россия и Белоруссия объединены в Союзное государство.

«Союзное государство, Союзное государство…» Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определённый уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в Союзном государстве с Белоруссией. Гораздо более глубокий!» Владимир Путин «Вот мы с Белоруссией говоримНо в прямом смысле слова это не государство. Это просто определённый уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в Союзном государстве с Белоруссией. Гораздо более глубокий!»

Он напомнил, что в ЕС единая валюта, таможня, единое пространство передвижения. России с Белоруссией пока достичь этого не удалось.

Владимир Путин «И при полном сохранении суверенитета [с Белоруссией]. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность».

Читайте ранее в этом сюжете: Внезапный визит: что Лукашенко хочет от Путина на этот раз?