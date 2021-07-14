14 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 00:59 — REGNUM Представители Белого дома помогли сыну президента США Хантеру Байдену, недавно объявившему себя художником, разработать соглашение, согласно которому покупка его картин — цена которых поднимается до $500 тыс. — будет держаться в тайне даже от него самого. Это делается во избежание скандалов, которые могут возникнуть из-за весьма субъективной цены за искусство члена президентской семьи.

Александр Бенуа. Мастерская художника

Согласно источникам The Washington Post, владелец нью-йоркской галереи заранее установит цены на картины Хантера и в дальнейшем будет скрывать все данные о потенциальных участниках торгов и конечных покупателях. Владелец галереи, Жорж Бергес, также согласился отклонить любое предложение, которое он сочтет подозрительным или которое превысит запрашиваемую цену.

Напомним, что как только Хантер начал продавать картины, его обвинили в торговле именем своего отца. Также некоторые выразили подозрения, что картины сына могут стать способом для отмывания денег на будущие кампании президента Джо Байдена.

«На вопрос о том, хорошо ли искусство Хантера Байдена, один критик сказал: «Я бы назвал это очень похожим на эстетику отельного искусства… Это что-то среднее между заставкой на экран и тем, что можно найти в Гугле, набрав «абстракция середины века», — написал автор статья для WP @mviser.

Сын избранного президента США Хантер Байден .Csis. org

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«$500 тыс. — это ничто в мире искусства. Если вы действительно беспокоитесь об искусстве и отмывании денег, есть один парень по имени Леон Блэк…», — пишет @axissabi.

«Джаред и Иванка (дети экс-президента США Дональда Трампа) работали в Белом доме и заработали сотни миллионов. Как искусство Хантера может быть проблемой?» — возмущается @FChilderstone.

«Ради Бога. Храните искусство, пока Байден не перестанет быть президентом. Одолжите его музею. Или подарите. Не создавайте себе проблем. Такова сделка», — считает @Zathras3.

«Серьезный вопрос: что именно он может делать в данный момент, чтобы люди не критиковали его? Если бы он работал на обычной корпоративной работе или в некоммерческой организации, люди бы заявили, что организация пытается получить правительственные льготы. Создание произведений искусства кажется относительно безобидным», — отмечает @CLLcllcll5.

«Я не очень хорошо разбираюсь в искусстве. Я слышал, как некоторые эксперты восхваляли их. Если это так, то они будут продолжать иметь ценность. Он не отказывается от своих прав из-за того, кто он такой. Но ради приличия ему следует воздержаться от продажи до тех пор, пока его отец не покинет Белый дом», — считает @MorrisWanchuk_D.

«Если я правильно понял историю, он не работает в Белом доме, не занимает никакой работы или должности в правительстве, он не заставлял своего отца делать для него какие-либо одолжения. Он просто пытается продать свою работу. Ладно… идем дальше», — пишет @TylerFe5082.

Джо Байден Gage Skidmore

«Перефразируя: президент не может помешать своим родственникам делать карьеру. Если Хантер не хочет отступать, единственный вариант — переговоры о соглашении, которое защитит президента. Это плохая ситуация, но это лучше, чем назначить его главным помощником президента с полным допуском», — подчеркивает @1963Gypsy.

«Погодите, а я думал, что он был экспертом по энергетике», — вспоминает @gblundquist.

«Я согласен, что это потенциальная этическая проблема, если люди платят за доступ к сыну президента. Я также согласен, что это было этической проблемой, когда люди платили за доступ к сыну президента при прошлой администрации. Как мы можем сделать так, чтобы правила применялись одинаково?» — интересуется @v_calluna.

«Я рад, что полиция нравов наконец-то проснулась после четырехлетнего сна», — иронизирует @Numbers28.

«Он должен подождать и дать своему отцу закончить свой срок (или сроки), прежде чем продавать свое искусство», — отвечает @Sandrin54756366.

«Я не очень разбираюсь в этике, но знаю, искусство есть и всегда было полностью субъективным, и цена искусства имеет очень мало общего с воспринимаемым «качеством» работы», — отмечает @SlayLikeAGirl.