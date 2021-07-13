Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В ряде мест на территории Санкт-Петербурга скорость езды на электросамокатах ограничена до десяти километров в час, сообщили 13 июля в пресс-службе администрации города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

Решение принято на заседании рабочей группы по регулированию сервисов по прокату электросамокатов. В совещании участвовали представители кикшеринговых сервисов Санкт-Петербурга, а также члены Комитета по транспорту и подведомственного ему СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга обновил приложение к соглашению, которое было заключено между городом и кикшеринговыми сервисами 9 июня 2021 г. Актуализирован список адресов, по которым запрещено размещение и завершение аренды самокатов.

На электросамокатах в Санкт-Петербурге запрещено ездить в охранных зонах метрополитена, по газонами, тротуарами, мостам, паркам и садам в исторической части города, а также по ряду площадей и улиц её части.

«Остались прежними ограничения скорости передвижения на электросамокатах до 20 км/ч на всей территории Санкт‑Петербурга, при этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10 км/ч — на пяти улицах Кронштадта», — говорится в сообщении.

Комитет по транспорту предложил кикшеринговым фирмам развивать прокат электросамокатов в «спальных районах», тем более что там ширина улиц позволяет свободно и безопасно передвигаться и пешеходам, и тем, кто арендует этот вид транспорта.