Москва, , 23:00 — REGNUM Процесс создания СССР был сложным, Ленин и Сталин предлагали разные принципы собирания земель Российской империи, сообщил 13 июля президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах написания статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Интервью российского лидера публикует 13 июля пресс-служба Кремля.

Об этом Владимир Путин рассказал, отвечая на вопрос о «минах замедленного действия», заложенных в основу Советского Союза.

«Сталин настаивал на принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, должны входить в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения — он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации, а создают вместе с ней на равных условиях новое государство. Сталин называл это «национальным либерализмом» и открыто спорил с Лениным. Кстати, и позиция Ленина, если почитать документы, исходила из того, что в принципе Сталин, наверное, прав. Но рановато об этом говорить «, — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос журналиста.

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