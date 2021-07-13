Минск, , 22:57 — REGNUM Общественная организация «Союз белорусских писателей» проходит проверку министерства юстиции Белоруссии на предмет соответствия деятельности заявленной в уставе. Чиновники потребовали предоставить документы до 13 июля — в день, когда писательский союз получил уведомление о соответствующем письме из министерства.

«В письме начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Елены Кириченко сообщается о проведении минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности общественной организации «Союз белорусских писателей» с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации. Документы по всем пунктам надо предоставить до 13 июля, это значит, к сегодняшнему дню», — сказано в сообщении СБП.

Писательский союз попросил министерство продлить сроки предоставления информации на два дня — до 15 июля. Минюст Белоруссии не комментирует ситуацию.

Напомним, 13 июля в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину о деятельности в Белоруссии 1,5 тыс «мерзопакостных» НКО, НПО и неких «западных СМИ», которые финансировались извне. «Союз белорусских писателей» — одно из двух писательских объединений, находится в оппозиции к «режиму Лукашенко». В этом союзе состоит лауреат нобелевской премии по литературе, русофобка и член оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Светлана Алексиевич.

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Параллельно действует «Союз писателей Белоруссии», возникший в результате раскола действовавшего со времён БССР писательского союза на сторонников и противников Лукашенко. СПБ возглавляет бывший милиционер Николай Чергинец, скандально известный в том числе по обещаниям расправляться с русофильски настроенными членами союза.

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