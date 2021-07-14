Приштина, , 15:12 — REGNUM Глава Офиса Европейского союза в Приштине Томаш Шуньог 13 июля заявил, что Косово рискует потерять миллионы евро дотаций из-за пробуксовки реформы государственной администрации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шуньог отметил, что в настоящее время, после объединения министерства государственной администрации и министерства внутренних дел, «дела не идут как следует».

«Из-за отсутствия сосредоточенности и внимания Косово уже потеряло миллионы евро европейской помощи, поскольку Косово не достигает поставленных целей», — заявил дипломат. Речь идет о 20 миллионах евро, предназначенных для финансирования реформы государственной администрации. Эти деньги не получило ни правительство Авдуллы Хоти, не правительство Альбина Курти.

Чтобы избежать потери помощи Шуньог предложил Косово составить новое законодательство о заработных платах государственных работников и новые регламенты к декабрю, в противном случае средства вернутся в Брюссель.

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