Подгорица, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 13 июля заявил, что новой демаркации границы между Черногорией и Косово не будет.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление Кривокапича стало ответом на слова премьер-министра Косово Альбина Курти о намерении добиться внесения изменений в соглашение о демаркации с Черногорией, заключенное в 2018 году. По словам черногорского премьер-министра, это соглашение является действующим и юридически обязательным для обеих сторон.

Здравко Кривокапич Вопрос о границах на Балканах всегда проблематичен. Если мы затронете границы, то это может стать потенциальным конфликтом. Две группы экспертов констатировали данное положение на границе Косово и Черногории и это было международно заверено. Не вижу причин заново поднимать этот вопрос.

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