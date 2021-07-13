Приштина, Сербия, 13 июля, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Посол Германии в Косово Джон Род 12 июля прокомментировал выступление бывшего председателя ассамблеи судей EULEX — миссии Евросоюза по установлению верховенства права в Косово — Малькольма Симмонса в парламенте Косово. Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что речь была посвящена критике работы миссии и дискредитации Специального трибунала по Косово.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

На своей странице в социальной сети Twitter посол Германии назвал заявления Симмонса несостоятельными и поддержал опровержение речи бывшего судьи на официальной странице самой EULEX. При этом Род задался вопросом, почему парламент Косово предоставил Симмонсу площадку «для продолжения его кампании по распространению дезинформации».

Напомним, Симмонс выступил перед юридической комиссией парламента Косово 12 июля. Судья обвинил ЕС и EULEX в подтасовке доказательств, политическом преследовании «больших рыб». Особое возмущение Симмонса вызвала роль EULEX в работе Специального трибунала по Косово — сотрудники миссии осенью 2020 года арестовали ряд бывших командующих Армией освобождения Косово (УЧК), после чего те были сопровождены в Гаагу.