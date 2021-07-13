Москва, , 22:45 — REGNUM Русские и украинцы — это единая общность, поэтому неправильно задавать вопрос, «им или нам» адресована статья, сообщил 13 июля президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах написания статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Интервью российского лидера публикует 13 июля пресс-служба Кремля.

«Всем нам. И тем, кто проживает в сегодняшней России. И тем, кто проживает на Украине. И спонсорам политического руководства сегодняшней Украины», — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос журналиста.

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