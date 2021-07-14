Афины , , 14:04 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 июля провел встречу со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в ходе своего многодневной поездки в Афины. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В ходе встречи Курти подчеркнул, что Греция и Косово должны укреплять двусторонние отношения, и вновь призвал Грецию признать независимость Косово. По его словам, это будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Дендиас, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии отношений с Косово и высказался в поддержку либерализации визового режима между ЕС и частично признанной республикой.

Стороны обсудили последние события политической жизни и региональные энергетические проекты.

Напомним, на днях Греция и Северная Македония заключили договор об объединении газопровода, в результате которого газ сможет через территорию последней поступать в Сербию, Косово и Боснию и Герцеговину из альтернативных источников, то есть не из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония и Греция объединят газопроводы ради свободы от России