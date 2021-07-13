Саранск, 13 июля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов в Москве встретился с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым и депутатом Госдумы, председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»). Обсуждалась эффективность работы судебных приставов региона и стоящие перед ними задачи.

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В частности, стороны налаживают взаимодействие в рамках работы с должниками, особенно по взысканию долгов по налогам и заработной плате.

Кроме того, рассматривался вопрос строительства в Саранске нового здания управления ФССП по Мордовии. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы РФ».

«Сейчас сотрудники этих служб размещаются в помещениях трёх детсадов», — написал Здунов в своем аккаунте в Instagram.

В случае положительного решения этого вопроса в Саранске будут обновлены и открыты три детских сада.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня текущего года руководитель республики подверг критике работу финансово-экономического блока администрации Саранска в части накопленной задолженности по зарплатам работников муниципальных предприятий и учреждений.

В итоге было принято решение о выделении из республиканского бюджета 38 млн рублей на погашение долгов по зарплатам бюджетников, а 52 млн рублей — на обеспечение Саранска освещением.