Луганск, , 22:32 — REGNUM Ответный огонь открыли защитники ЛНР по позициям ВСУ, дважды сегодня, 13 июля, атаковавшим территорию республики, сообщили в пресс-службе управления народной милиции.

Война Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР

Огонь по позициям боевиков был открыт из незапрещённого Минскими договорённостями вооружения. Защитники ЛНР погасили таким образом огневую активность противника в точке, откуда велись обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры республики.

Напомним, украинские боевики дважды в течение текущих суток обстреляли ЛНР: утром они атаковали посёлок городского типа Калиново из автоматического станкового гранатомёта, а вечером — район села Желобок, причём во втором случае стреляли из миномётов калибра 120 мм, выпустив десять мин.

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