Рим, , 22:29 — REGNUM

Разрешить посещать общественные пространства только владельцам «антикоронавирусных паспортов» — значит сделать «последний шаг к обществу по Оруэллу», заявила во вторник, 13 июля, лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

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Так она прокомментировала идею использовать и в Италии тот же метод ужесточения антикоронавирусных ограничений, о введении которого во Франции сообщил президент этой страны Эммануэль Макрон.

По данным на 13 июля, в Италии умерли 127 808 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 13). Число подтвержденных носителей выросло на 1534 (днем ранее — на 888). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 273 693 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 40 649 человек — на 223 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 23 747 774 человека, что составляет 39,43% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.