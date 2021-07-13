Рим, 13 июля, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Разрешить посещать общественные пространства только владельцам «антикоронавирусных паспортов» — значит сделать «последний шаг к обществу по Оруэллу», заявила во вторник, 13 июля, лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

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Так она прокомментировала идею использовать и в Италии тот же метод ужесточения антикоронавирусных ограничений, о введении которого во Франции сообщил президент этой страны Эммануэль Макрон.

По данным на13июля, в Италии умерли127 808человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на20(днем ранее — на13). Число подтвержденных носителей выросло на1534(днем ранее — на888). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 273 693 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 649человек — на223 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали23 747 774человека, что составляет39,43% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.