Киев, , 22:30 — REGNUM Верховная рада Украины осенью вернется к вопросу легализации медицинского каннабиса, заявил на брифинге вечером 13 июля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Комментируя провал голосования за соответствующий законопроект, соратник Зеленского признал, что далеко не все депутаты понимают, как эта индустрия должна работать.

«Мы записали эти (проблемные) вопросы, отработаем их… и потом будем уже осенью подавать еще раз в Раду», — сказал глава фракции «СН».

Арахамия также добавил, что в следующий раз «Слуга народа» будет «немного в другом формате» этот вопрос подавать.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада отказалась легализовать медицинский каннабис на Украине. За соответствующий законопроект ранее сегодня проголосовали всего 184 народных депутата Украины при 226 необходимых. Экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что медицинские цели — это только прикрытие, а на самом деле власти намерены разрешить переработку и продажу марихуаны на территории страны для получения сверхприбылей.