Рим, 13 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Лидер правой итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони во вторник, 13 июля, подвергла критике решение авиакомпании «Люфтганза» отказаться от традиционного обращения к пассажирам («дамы и господа») и выбрать «нейтральный вариант».

Giorgiameloni.it Джорджи Мелони

«Кто знает, сможем ли мы в будущем утверждать, что небо голубое, а листья зеленые», — отметила лидер итальянской оппозиции.

«Чистейшая идеологическая дурь. Это просто смешно», — добавила она.