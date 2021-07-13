Правые Италии критикуют «Люфтганзу» за отказ от фразы «дамы и господа»
Рим, 13 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Лидер правой итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони во вторник, 13 июля, подвергла критике решение авиакомпании «Люфтганза» отказаться от традиционного обращения к пассажирам («дамы и господа») и выбрать «нейтральный вариант».
Giorgiameloni.it
Джорджи Мелони
«Кто знает, сможем ли мы в будущем утверждать, что небо голубое, а листья зеленые», — отметила лидер итальянской оппозиции.
«Чистейшая идеологическая дурь. Это просто смешно», — добавила она.