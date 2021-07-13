Ижевск, 13 июля, 2021, 22:17 — ИА Регнум. На комплексное развитие сельских территорий Удмуртия получит из федерального бюджета дополнительно 510 млн рублей. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

«Средства будут направлены на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, а также улучшение жилищных условий селян, в том числе сельскую ипотеку», — отметил глава региона.

В частности, более 40 семей получат выплаты на улучшение жилищных условий; на 54 проекта благоустройства сельских территорий пойдет 55 млн рублей; на развитие инфраструктуры в Граховском, Кизнерском, Увинском и Можгинском районах направят 409 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года банки выдали аграриям республики льготные кредиты на общую сумму 7,55 млрд рублей, ставка не превышает 5% годовых. В отрасли подписано 159 кредитных соглашений.

Сумма кредитов, выданная с целью пополнения оборотных средств, составила 5,6 млрд рублей, выдано 98 краткосрочных займов.

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