Провинция Лекко, Италия, 13 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Утром во вторник, 13 июля, в окрестностях итальянского Лекко по неустановленной пока причине загорелся автобус, перевозивший 25 детей в летний лагерь.

Leonrid Скорая помощь. Италия

Водитель успел остановить автобус и вывести из салона всех пассажиров.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Никто из детей не пострадал, тем не менее, семеро из них были доставлены в больницу для обследования.