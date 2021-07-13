Киев, , 22:20 — REGNUM Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временно исполняющий обязанности главы посольства на Украине, призвал официальный Киев к бдительности при сотрудничестве с Китаем.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения вечером 13 июля.

Американский дипломат констатировал, что в настоящий момент Китай для Украины является крупнейшим экспортным рынком, «и это нормально».

«Иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике — это нормальная торговля. Но если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное», — сказал Кент.

Он заявил, что американские предприниматели, работающие с Китаем, неоднократно жаловались власти на попытки Пекина или его представителей взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах.

«Китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали на Украине… им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае… Украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень бдительными, чтобы избежать потенциальной потери контроля над информацией о производстве», — заявил заместитель помощника госсекретаря США.

ИА REGNUM отмечает, что заявление Кента было сделано в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации официального Киева, в ходе разговора обсуждалась реализация инфраструктурных проектов на территории Украины.

Напомним, что китайские инвесторы хотели купить стратегическое предприятие «Мотор Сич», которое находится в Запорожье. Власти Украины ввели в их отношении санкции и через СБУ и СНБО аннулировали заключенные соглашения, после чего национализировали компанию.