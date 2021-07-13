Анталья, Турция, 13 июля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Свыше трёх сотен тысяч туристов прибыли на турецкий курорт Анталья с момента открытия рейсов, пишет 13 июля Hürriyet.

yusufk53 Анталья

Так, за две недели — с 22 июня по 8 июля — в Анталью прибыли почти 1095 авиарейсов из России с 307 417 туристами. Причём в первый день, 22 июня, в город прилетели 7,4 тыс. российских туристов на 30 рейсах. В субботу, 3 июля, было больше всего приезжих — 24,7 тыс. туристов из России на 88 рейсах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиасообщение России с курортами Турции, прекращённое на два с лишним месяца, возобновлено 22 июня.