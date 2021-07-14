Бразилиа, , 08:00 — REGNUM Верховный суд Бразилии инициировал расследование в отношении президента Жаира Болсонару, которого подозревают в нарушениях при закупке индийской вакцины. Об этом 13 июля сообщает Reuters,

Один из осведомителей в министерстве обвинил президента в бездействии касательно предупреждений о том, что высокопоставленные чиновники брали взятки, позволяя продавать по завышенной цене дозы вакцины Covaxin индийского производства. В свою очередь, глава республики опроверг обвинения и заявил, что оппозиция фабрикует дело, чтобы подвести его к импичменту.

Президента обвиняют в махинациях с контрактом на сумму $316 млн, который был заключен в феврале и предполагал покупку 20 млн. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля десятки сотен людей вышли на улицы Бразилии в протест правлению президента Жаира Болсонару и его политике по борьбе с COVID-19. Протесты были вызваны недавними обвинениями в коррупции по поводу приобретения доз вакцины министерством здравоохранения.