13 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:20 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» необходимо обсуждать в «нормандском формате», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

»Вот же хитрый Зеля: транзит газа от «агрессора» ему внезапно оказался позарез нужен. Вот вам и братский народец», — указывает Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский очень тяжело переживает тот факт, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» стремится к своему завершению. Вскоре по нему будет пущен газ, который ранее транспортировался по транзитной трубе через территорию Украины.

«Если перевести заявление Вовы на понятный язык, то: «Северный поток — 2» несёт угрозу бюджету Украины в виде примерно двух миллиардов долларов в год!» — отмечает Дмитрий С.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что неправильно обсуждать чисто экономический вопрос в рамках «нормандского формата», который посвящён мирному урегулированию в Донбассе.

«Он что, совсем дурак, что ли? «Нормандский формат» — это про Донбасс, про мирное урегулирование военного конфликта. Труба-то тут вообще не при чём?» — удивляется Борис В.

Часть людей считает, что вопрос с «Северным потоком — 2» не должен вообще никаким образом касаться Украины, ведь газопровод — это дело лишь России и Германии, в которую будет поступать российский газ.

«А при чём тут Зеленский и «Северный поток — 2»? Это же абсолютно чужая для Украины тема, которая касается только Российской Федерации и Германии! Боятся остаться без своей транзитной трубы? Ну, это понятное явление», — пишет Андрей С.

Ряд пользователей указывает на то, что, следуя логике Зеленского, Украина может обсуждать любые вопросы в совершенно любых форматах, даже в тех, которые для этого не предназначаются.

Сварка труб для трубопровода Северный поток — 2 Nord-stream2.com

«Не забудьте и газовую директиву Евросоюза обсудить в «нормандском формате». Как это её приняли, а с Зелей не посоветовались? Да чего уж мелочиться, заодно и обстановку на Гаити включите в повестку. Там уж точно без участия Украины проблему никак не разрешить», — издевается Валерий М.

Нашлись и те, кто напомнили, что канцлер ФРГ уже обещала, что Украина не останется с пустой газовой трубой, но Зеленский почему-то не может успокоиться.

«Пусть Зеленский не боится. Меркель уже сказала, что Украина останется транзитной страной. Чего переживать-то?» — задаётся вопросом Владимир Б.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» необходимо обсуждать в «нормандском формате».