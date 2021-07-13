Вашингтон, 13 июля 2021, 22:00 — REGNUM США не исключают введения санкций из-за насилия, которому подверглись поклонники ЛГБТ в Грузии, заявляет 13 июля пресс-служба американского госдепа.
Напомним, в Тбилиси при попытке провести парад гомосексуалистов противники извращенцев активно противодействовали этим планам. Противостояние вылилось в столкновения.
Госдеп США требует от властей Грузии расследовать факты насилия в отношении поклонников гомосексуалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в различных странах мира посольства США вывешивали флаги ЛГБТ.
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