Киев, , 22:01 — REGNUM Власть Украины заинтересована в том, чтобы разрешить переработку и продажу марихуаны на территории страны для получения сверхприбылей, заявила прессе 13 июля глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Таким образом политик прокомментировала отказ Верховной рады легализовать медицинский каннабис на Украине. За соответствующий законопроект ранее сегодня проголосовали всего 184 народных депутата Украины при 226 необходимых.

Тимошенко уверена, что предложенный Раде документ — это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным.

«Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотики. И они возмущены, что мое выступление в парламенте разрушило принятие закона», — сказала экс-премьер.

Отметим, что после ряда неудачных попыток Верховная рада всё-таки отправила законопроект на доработку. В свою очередь, в минздраве выразили недоумение итогами голосования, отметив, что легализация каннабиса в медицинских целях — это медицинский вопрос, а не политический, и на кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных.