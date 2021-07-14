Гавана, 14 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес 13 июля призвал Кубу немедленно освободить журналистку испанской газеты ABC Камилу Акосту, задержанную в Гаване 12 июля после освещения протестов. Об этом сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

«Испания защищает право на свободные и мирные демонстрации и просит кубинские власти уважать это право… Мы требуем немедленного освобождения Камилы Акосты», —написал Альбарес в Twitter.

Напомним, что Акоста, назвавшая себя независимым кубинским журналистом, писала для ABC и выкладывала фотографии беспорядков в социальные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Кубы за два дня протестов задержала несколько десятков активистов.