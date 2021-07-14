Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Два источника в правительстве США идентифицировали обвиняемого в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, как 55-летнего Джозефа Винсента из Флориды. Он является бывшим информатором Управления по борьбе с наркотиками США, сообщает 13 июля Reuters.

Винсент и второй американец гаитянского происхождения, проживающий во Флориде, Джеймс Солаж 35-ти лет, обвиняются в нападении, совершенном на прошлой неделе. Они сказали следователям, что их наняли в качестве переводчиков в команду из 26 колумбийцев. Третий американец гаитянского происхождения, Кристиан Эммануэль Санон, был арестован в воскресенье, 11 июля. Есть основания полагать, что именно он организовал нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля неизвестные боевики напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, в результате чего глава государства погиб от полученных ранений.