Киев, , 21:46 — REGNUM Заявление об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова не было «сюрпризом», заявил на брифинге вечером 13 июля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Соратник Зеленского не сомневается в «мирном сценарии» ухода Авакова, занимавшего пост с 2014 года, из МВД.

«Ничего здесь революционного нет», — подчеркнул Арахамия.

Отвечая на вопрос о причинах отставки, глава фракции «Слуга народа» заявил — Аваков покидает пост по собственному желанию. От других комментариев по этой теме Арахамия воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности, не пояснив причины этого шага. Президент Зеленский предложил на должность министра главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата «Слуги народа» Дениса Монастырского.