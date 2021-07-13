Челябинск, 13 июля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи, в котором ехали пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, опрокинулся при столкновении с иномаркой на перекрёстке в центре Челябинска, сообщили 13 июля в пресс-службе областного ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь

Столкновение машин произошло на перекрёстке улиц Коммуны и Энгельса. «Газель» поворачивала налево, навстречу ей ехала Volkswagen Polo: от лобового столкновения скорая опрокинулась на правый бок.

В машине скорой находились муж и жена, у которых заподозрили COVID-19. В итоге их доставили в городскую больницу №8 с ушибами. Бригаде скорой помощи госпитализация не потребовалась.