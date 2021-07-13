Салехард, 13 июля, 2021, 21:34 — ИА Регнум. На Ямале на финишную прямую выходит реконструкция ключевого вокзала в регионе — на станции Коротчаево. Проведены две трети основных ремонтных работ, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Вокзал в Коротчаево

Через вокзал Коротчаево проходит большой пассажиропоток на Мессояхинское, Заполярное и Южно-Русское месторождения, а также в Тазовский и Пуровский районы.

В новом вокзале полностью заменены кровля, окна и витражи, проведена система отопления. Увеличен зал ожидания со 100 до 130 мест, появятся две комнаты отдыха.

«Скоро начнём внутреннюю отделку. Вокзал изменится кардинально. Если раньше он выглядел внешне откровенно невзрачно, то сейчас уже преобразился. В отделке фасада использованы самые современные композитные материалы», — отметил заместитель генерального директора ООО «СеверСтройСервис» Элбек Цулаев.