Рим, , 21:33 — REGNUM Депутаты парламента Италии во вторник, 13 июля, в очередной раз не смогли принять никакого решения в отношении так называемого «законопроекта против гомофобии».

Парламент Италии Camera dei deputati

Смягчить и скорректировать отдельные формулировки законопроекта предлагают правые партии и католическая Церковь, там отмечают, что в противном случае станут возможными «идеологические приговоры», а Церковь не сможет вести свою проповедь.

«В этом зале нет ни одного человека, который относится к кому-либо хуже из-за его пола или его личного выбора. Если такой человек здесь и есть, то это кретин, которому тут не место. Мы должны вместе прийти к приемлемым формулировкам законопроекта, преодолев идеологию», — заявил во вторник лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Либералы и популисты, однако, настаивают на сохранении нынешних формулировок. Голосование вновь было отложено.