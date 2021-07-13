Киев, , 21:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает 13 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Пресс-служба подчеркивает, что это первый разговор китайского лидера с украинским президентом.

По утверждению офиса, в ходе разговора обсуждалась реализация инфраструктурных проектов на территории Украины.

«Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства», — указано в сообщении.

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