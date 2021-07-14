Гавана, 14 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Куба ограничила доступ к социальным сетям и текстовым платформам, в том числе к Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, сообщает 13 июля Reuters со ссылкой на мониторинговую интернет фирму NetBlocks.

LoboStudioHamburg Социальные сети

NetBlocks, находящаяся в Лондоне, написала на своем сайте, что по состоянию на 13 июля социальные сети и платформы обмена сообщениями на Кубе все еще были частично отключены.

При этом Twitter не обнаружил никаких блокировок в отношении своего сервиса.

Напомним, что полиция Кубы за два дня протестов задержала несколько десятков активистов.

Массовые протесты, переходящие в беспорядки, начались с антиправительственных выступлений в минувшие выходные в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос.