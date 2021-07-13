Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем эскалацию напряжённости в Афганистане, сообщает 13 июля пресс-служба президента Рахмона.

Обсуждалась важность содействия началу межафганского переговорного процесса.

Кроме того, Рахмон пригласил генерального секретаря ООН принять участие в юбилейном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое должно пройти в сентябре 2021 года в Душанбе.

Как сообщало, на фоне захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над многими районами Афганистана более тысячи афганских военных и сотрудников служб безопасности отступили на территорию Таджикистана через границу.

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