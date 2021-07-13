В Челябинск прибыли два новых трамвая – Текслер
Челябинск, 13 июля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Два новых трамвая прибыли в Челябинск с завода из города Усть-Катава (Челябинская область), написал 13 июля глава региона Алексей Текслер в Instagram.
Gubernator74.ru
Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске
https://www.instagram.com/p/CRQ6wI-Hq4C/
«Этого момента Челябинск ждал долго. По сути, десятилетия. Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждём этого момента с нетерпением».
Губернатор напомнил о планах по обновлению общественного транспорта в Челябинской области. В Челябинске появится 30 новых трамваев и полторы сотни новых автобусов на газомоторном топливе. За два-три года трамвайный парк в областном центре обновится полностью.
Десять новых трамваев будет доставлено в город Магнитогорск, пять новых трамваев и девять автобусов — в город Златоуст, четыре новых троллейбуса закупят для города Миасса.
«Для челябинского транспорта 2021 год — переломный, обновления очень масштабны. В Магнитогорске процесс идёт ежегодно, а вот в Златоусте и Миассе обновление только начинается. И мы доведём его до конца».