Челябинск, 13 июля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Два новых трамвая прибыли в Челябинск с завода из города Усть-Катава (Челябинская область), написал 13 июля глава региона Алексей Текслер в Instagram.

Gubernator74.ru Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске

https://www.instagram.com/p/CRQ6wI-Hq4C/

Текслер «Этого момента Челябинск ждал долго. По сути, десятилетия. Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждём этого момента с нетерпением».

Губернатор напомнил о планах по обновлению общественного транспорта в Челябинской области. В Челябинске появится 30 новых трамваев и полторы сотни новых автобусов на газомоторном топливе. За два-три года трамвайный парк в областном центре обновится полностью.

Десять новых трамваев будет доставлено в город Магнитогорск, пять новых трамваев и девять автобусов — в город Златоуст, четыре новых троллейбуса закупят для города Миасса.