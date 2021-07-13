13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Демократы Техаса буквально убежали из штата в знак протеста против нового закона о голосовании, который якобы нарушает права избирателей.

Джозеф Тёрнер, , 22:10 — REGNUM Демократы Техаса решили буквально убежать из штата, чтобы противостоять принятию нового закона о голосовании, продвигаемого партией республиканцев. Ради привлечения внимания общественности политики полетели в Вашингтон и устроили целую компанию в социальных сетях.

Исаак Бродский. Ослик. Гренада. 1909

Группа демократов покинула штат на паре чартерных рейсов. При этом на самолетах улетели 51 из 67 демократов палаты представителей штата, а еще несколько человек прибыли в Вашингтон отдельно. Этого оказалось достаточно для того, чтобы помешать техасским республиканцам набрать кворум, необходимый для проведения правомочного собрания.

В бегах демократов издание The New York Times заметило кинематографический элемент и вспомнило долгую историю партизанской борьбы. В прошлом демократы уже убегали в соседние штаты, чтобы попытаться заблокировать принятие законов.

Издание отметило, что данный шаг угрожает парализовать работу законодательного органа Техаса на несколько недель, однако всё же не способен сорвать процесс. Накануне, 12 июля, республиканцы заявили, что поднятый демократами ажиотаж не изменит ситуацию.

При этом многие пользователи Twitter осудили и даже высмеяли политиков, которые начали размещать в социальных сетях фотографии из самолета и писать громкие слова о правах избирателей.

Штат Техас (сс) TUBS

«Техасские демократы нарушили федеральный закон, не надев маски во время полета. Какая авиакомпания позволила этим законодателям нарушить федеральный закон о масках? Почему им не запретили летать в будущем?» — спрашивает @DLoesch под постом одного из улетевших демократов, выложивших фотографию тесно сидящих коллег в самолете.

«Не забудьте, что именно требование предъявит ID угрожает демократическому процессу, а не то, что целая политическая партия скрывается из штата, чтобы не допустить кворума», — подчеркивает @benshapiro.

Напомним, что речь идет о законе, предусматривающем ужесточение условий для избирателей, голосующих заочно. Закон ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

«Бегство никогда ничего не решает!» — пишет @MutzBlanca.

«То есть вы хотите сказать, что демократы предают своих избирателей и не выполняют работу, за которую им платят? При этом летая на частном самолете с пивом?» — спрашивает @Wade94531442.

«Поэтому они отказываются выполнять свою работу и при этом совершают преступление. Все до единого должны быть отстранены от должности за неисполнение своих обязанностей. Как же так получается, что мы, народ, позволяем этому продолжаться? Пришло время убрать сдерживающее нас бремя. Арестовать всех до единого», — радикально призывает @TwH_in_FL.

«Так какой тип филибастера вы поддерживаете?» — интересуется @Mick_Jones269.

«Это просто показывает, кто такие демократы, и что они не стоят ни за кого, кроме самих себя. На месте Техаса я бы не позволил им вернуться… и провел бы специальные выборы и избрал бы всех республиканцев», — отмечает @Clauderay12.

«Нельзя всегда убегать, однажды ты обязательно столкнешься с этим. Плохой ход», — считает @sakwuru2.

«Это и показывает, насколько они мелочны и что им наплевать на всех, кроме них самих…» — продолжает @Clauderay12.

Эндрю Джексон

«Это ребячество, антидемократизм или что? Всякий раз, когда вы думаете, что демократы не могут опуститься еще ниже, они превосходят ожидания! Позорное поведение, и, конечно, Times одобряет его! Почему люди, показывающие удостоверения, голосующие в своем округе, считаются врагами», — недоумевает @mittens44527935.

«С каких это пор они против того, чтобы голосовать было легче, а мошенничать труднее? Если только это не жульничество в их пользу!!!» — указывает @mfusk.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь назвала закон республиканцев «натиском», который подавляет избирателей в «красных» штатах и является «худшим вызовом нашей демократии со времен Гражданской войны».

Напомним, что сегодня ранее президент США Джо Байден отправился в штат Филадельфия, чтобы разрекламировать избирателям законопроект о защите выборов, который является противодействием на закон республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые данный закон о голосовании был предложен после сообщений о том, что выборы президента США 2020 года якобы были сфальсифицированы. Тогда сенатор штата Джорджия Брайан Хьюз создал законопроект, который «призван упростить голосование и усложнить обман».

При этом некоторые компании, в том числе такие гиганты, как General Motors и Ford, осудили данную инициативу. В ответ экс-президентДональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.