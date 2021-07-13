Москва, , 20:59 — REGNUM Судьи ЕСПЧ, потребовавшие от России узаконить однополые союзы, показали отсутствие квалификации, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение. Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он также обратил внимание на то, что решение ЕСПЧ противоречит новым положениям Конституции РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, ЕСПЧ вынес решение, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

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