Вильнюс, , 20:57 — REGNUM Находящиеся в Литве нелегальные мигранты, размещаемые в специальных центрах, лишаются права свободного перемещения по стране, а их задержание может длиться до шести месяцев.

За такие поправки к закону о правах иностранцев проголосовал 13 июля сейм (парламент) Литвы. За поправки проголосовали 84 парламентария, один голосовал против, пятеро воздержались.

Период задержания лиц, незаконно пересекших границу Литвы, продлевается с месяца до полугода.

Право на материальное обеспечение и медицинскую помощь пока осталось нетронутым.

Такие меры, объявленные исключительными, должны действовать в условиях военного положения или чрезвычайной ситуации, которые были объявлены правительством Литвы ещё 2 июля.

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