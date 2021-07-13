Москва, 13 июля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Соболезнования выразил МИД России народу Ирака в связи с гибелью людей в больнице Имама Хусейна в городе Насирия (провинция Ди-Кар, Ирак). Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства от 13 июля.

12019 Пожар

«Передаём слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в ведомстве.

Читайте также:Число погибших при пожаре в больнице в Ираке выросло до 92

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, 64 человека погибли и 50 получили травмы в результате пожара, вспыхнувшего в больнице Имама Хусейна вечером накануне, 12 июля. СМИ называют большее число жертв трагедии.