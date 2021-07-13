Троицк, Челябинская область, 13 июля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга пытался незаконно вывезти за пределы России 340 кубометров пиломатериалов хвойных пород деревьев, но груз был задержан Челябинской таможней, сообщили 13 июля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Уральской таможни Пресечена контрабанда лесоматериалов

Груз при попытке вывезти его в Казахстан был задержан челябинскими таможенниками в Троицком районе Челябинской области. Это произошло осенью 2020 года. Предприниматель, пытавшийся вывезти лес по подложным документам, нанёс ущерб государству в размере, превышающем три миллиона рублей.

Выяснилось, что вырубка и переработка леса осуществлялась в Свердловской области и в Пермском крае. Продажа контрабандных пиломатериалов предполагалась за пределами стран ЕАЭС.

В отношении предпринимателя и его сообщников Челябинская таможня возбудила семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Как рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.