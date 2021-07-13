Москва, , 20:25 — REGNUM Бесцеремонным и расширительным правотворчеством назвал сегодня, 13 июля адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников решение Европейского суда по правам человека, обязавшего Россию признавать однополые союзы.

«Если новость о том, что ЕСПЧ обязал Россию признать однополые браки, правдива, то это решение является абсолютной сенсацией и находится в явном тренде последних решений ЕСПЧ, где данный суд не просто применяет Конвенцию для защиты прав человека, а по сути дела присваивает себе право создавать новое европейское право, — заявил Мельников. — Нелишним будет вспомнить, что и в самой Европе только отдельные страны признают однополые браки и по этому нет никакого консенсуса».

«Что касается России, то крайне уместно вспомнить, что российская Конституция в нынешней редакции устанавливает приоритет её действия по отношению к нормам международного права и принятым на их основании решениям международных судов, — напомнил юрист. — В российской Конституции в качестве важнейшего элемента существования государства названа традиционная семья, и по этому вопросу в российском обществе есть явный и очевидный консенсус. По сути дела, это входит в генетический код нашего народа. Нелишним вспомнить и то, что даже в советское время многие вещи, которые имеют свои корни в христианской веры, они без ссылки на религию присутствовали в обществе. И христианская церковь, как другие мировые религии, категорически не признает однополые браки».

«Если речь идет о дискриминации кого-либо по мотиву его сексуальных предпочтений, то безусловно, такие люди должны иметь равную защиту с другими гражданами. Но нет никаких оснований в международном праве, которые бы позволяли суверенному государству навязывать столь неприемлемые для него изменения в законодательство. Это бесцеремонное и расширительное правотворчество. Никто не может диктовать нам, как нам жить», — подчеркнул Мельников.

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