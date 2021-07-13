Москва, 13 июля 2021, 20:25 — REGNUM Бесцеремонным и расширительным правотворчеством назвал сегодня, 13 июля адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников решение Европейского суда по правам человека, обязавшего Россию признавать однополые союзы.
«Что касается России, то крайне уместно вспомнить, что российская Конституция в нынешней редакции устанавливает приоритет её действия по отношению к нормам международного права и принятым на их основании решениям международных судов, — напомнил юрист. — В российской Конституции в качестве важнейшего элемента существования государства названа традиционная семья, и по этому вопросу в российском обществе есть явный и очевидный консенсус. По сути дела, это входит в генетический код нашего народа. Нелишним вспомнить и то, что даже в советское время многие вещи, которые имеют свои корни в христианской веры, они без ссылки на религию присутствовали в обществе. И христианская церковь, как другие мировые религии, категорически не признает однополые браки».
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